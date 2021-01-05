Antalya Hayvanat Bahçesinin renkli misafirleri: Papağanlar

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, 15 türdeki 185 papağana da ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesi, salgın tedbirleri nedeniyle en sakin dönemini yaşıyor.

Yaklaşık 135 türden 1500 civarında hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde, taklit özellikleri ve renkli tüyleriyle papağanlar dikkati çekiyor.

Farklı hayvanat bahçelerinden alınanların yanı sıra yasal olmayan yollarla ülkeye getirilen ya da belgesi olmadığı için ilgili kurumlar tarafından el konulan papağanlar da hayvanat bahçesinde sıcak yuvaya kavuşuyor.

- Papağanlar için özel yaşam alanı

Hayvanat bahçesinde Sultan, Ara, Pakistan, Cennet, Sevda gibi 15 türdeki 185 papağan için özel yaşam alanı oluşturuldu. Kafes yerine bir dönümlük doğal ortamda yaşayan papağanlar, hayvanat bahçesinin ziyarete açık olduğu günlerde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.