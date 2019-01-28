Antalya Hukuk Fakültesi Dekanı Dülger, hayatını kaybetti

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger(55), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alanya ilçesinde dün katıldığı düğünde rahatsızlanan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Prof. Dr. Dülger, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Prof. Dr. Dülger'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a gönderildi. Dülger'in cezanesi, Uşak Yücetepe Camisi'nde bugün ikindi vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şekerevler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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