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Antalya için "kırmızı" uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:56 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, Antalya'da yarın aşırı yağış beklendiğini belirterek ilk kez "kırmızı" uyarıda bulundu.

Antalya için "kırmızı" uyarı

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, Antalya'da yarın aşırı yağış beklendiğini belirterek ilk kez "kırmızı" uyarıda bulundu.

İLK KEZ KIRMIZI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için aşırı yağış uyarısı yaptı.
Yapılan uyarıda, "Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İKİNCİ UYARI KIYI KESİMLERE
Meteoroloji ayrıca, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurdu. Buralar için yapılan uyarıda ise , "Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

FIRTINA UYARISI
Meteoroloji son olarak yaptığı uyarıda, fırtına uyarısı yaptı.
Bu uyarıda ise, "Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın(Çarşamba) Öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Batı Akdeniz'de Perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de Cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.

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