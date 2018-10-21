Antalya için sağanak uyarısı

Antalya'nın doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya'nın doğusundaki Serik ve Aksu ilçelerinde gök gürültülü yağış (15-35 kilogram/metrekare) uyarısında bulunuldu.

Bu akşam 20.00'ye kadar süreceği belirtilen yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

