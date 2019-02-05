Antalya için 'şiddetli yağış' uyarısı

ANTALYA, (DHA) - METEOROLOJİ'den Antalya için bu gece yarısından itibaren etkili olması beklenen şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Antalya genelinde beklenen yağış ve gök gürültülü yağışın, bu gece saatlerinden 7 Şubat Perşembe günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (51-75 kg/metrekare), Antalya merkez ve batı kıyı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/metrekare) olaca kaydedildi. Açıklamada, "Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



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