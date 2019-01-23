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Antalya için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ, Antalya için bu gece yarısından itibaren şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

ANTALYA, (DHA) - METEOROLOJİ, Antalya için bu gece yarısından itibaren şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Antalya merkez ile Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Yağışların, iç kesimlerin 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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