HABER

Antalya için tam fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Antalya'nın batı kesimleri için tam fırtına uyarısında bulunuldu. Özellikle kentin batı kesimlerinde etkili olacak fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor.

Antalya için tam fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetlenecek rüzgarın, doğu ve güneydoğudan kuvvetli, zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşabilecek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Akşam ve gece Kaş ile Finike arasındaki kıyı şeridinde ise fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine ulaşacağı, perşembe günü sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların yaşandığı Antalya'da fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Doğu buz kesti; Göle eksi 28,6Doğu buz kesti; Göle eksi 28,6
12 bin çocuk gelecekteki mesleklerini deneyimledi12 bin çocuk gelecekteki mesleklerini deneyimledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya tam fırtına

En Çok Okunan Haberler

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da hareketli saatler! Sivil polis pastanede yakaladı, ortalık birden karıştı

Adana'da hareketli saatler! Sivil polis pastanede yakaladı, ortalık birden karıştı

Terörden arananlar listesi güncellendi! Listeye 74 FETÖ üyesi eklendi

Terörden arananlar listesi güncellendi! 74 isim listeye eklendi

Diyarbakır'da bin 200 yıllık altın işlemeli İncil ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi! Tam bin 200 yıllık

Bafa Gölü'nde görsel şölen! Buraya giden gün batmadan geri dönmüyor

Buraya giden gün batmadan geri dönmüyor

Eskişehir'de halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Halk otobüsü ile TIR çarpıştı!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yürek yakan bekleyiş! Barış Kurt'un babası...

Yürek yakan bekleyiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.