"Antalya için tarımda ve turizmde 2019 daha iyi olacak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm verilerine bakıldığında, erken rezervasyonlara göre daha iyi bir sezonun geldiğini belirterek, "İnşallah bu sene tarımsal ihracatın da turizmle beraber daha iyi olacağını varsayıyoruz."dedi.

Karaloğlu, Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Kent Buluşmaları toplantısında, turizm ve tarım kenti Antalya'nın iki sektörde ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi.

Antalya'da tarımın gelişmesi, üretimde zararlı unsurlarla mücadele edilmesi, çiftçinin eğitilmesi konusunda önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Karaloğlu, çiftçinin de bu konuda kendilerine destek olması gerektiğini ifade etti.

Sera atıklarının bertaraf edilmesi noktasında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Karaloğlu, atıklar konusunda biyolojik metotlarla yok edecek bir mekanizma oluşturulması ve atıkları ekonomik olarak değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Kırsal alanlarda genç nüfusun azaldığını, bu nedenle tarımsal faaliyetin olumsuz yönde etkilendiğini aktaran Karaloğlu, genç nüfusu kırsal alanlara çekilmesi için de önemli destekler verildiğini bildirdi.