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Antalya iftar saati 2 Nisan! Antalya iftar vakti kaçta? 2022 İmsakiye Antalya oruç açma saatleri!

02.04.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya iftar vakti kaçta? 2022 Antalya iftar saatleri öğrenmek isteyenler Antalya'da oruç kaçta açılıyor sorusunun cevabını araştırıyor. İftar saati yaklaştı ve Türkiye genelinde vatandaşlar iftar saati hakkında bilgi almaya çalışıyor. Antalya'da yaşayan vatandaşlar da Antalya iftar vakti kaçta sorusuna yanıt bulmak istiyor. Haberimizden Antalya iftar vaktini kolaylıkla öğrenebilirsiniz!

Antalya iftar saati 2 Nisan! Antalya iftar vakti kaçta? 2022 İmsakiye Antalya oruç açma saatleri!

Antalya iftar saati 2 Nisan! Antalya iftar vakti kaçta? Antalya'da yaşayan vatandaşlar 2022 İmsakiye ile Antalya iftar vakitleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Ramazan ayı tüm coşkusuyla yaşanmaya başlandı ve iftara sayılı saatler kala Antalya iftar saati de merak ediliyor. Antalya'da orucu kaçta açabileceğiniz ilişkin saat bilgisi haberimizde...

ANTALYA İFTAR VAKTİ 2022!

2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:27'de okunacak akşam ezanıyla birlikte Antalya'da oruç açılacak.

İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

-Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü. “

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

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Oruç antalya iftar
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