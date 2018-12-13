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Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla intihar etti. Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde ölü bulundu. Karaaslan'ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaaslan'ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Karaaslan, bir süre önce eşini kanserden kaybetmişti. (AA)


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Antalya Kepez Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar

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