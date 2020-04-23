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Antalya imsakiyesi 2020: Antalya sahur saati ve imsak vakti kaçta?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 08:54 | Son Güncelleme

2020 yılının Ramazan ayı geldi. İlk sahur için Antalya imsakiyesi araştırılıyor. Böylece oruç tutacaklar alarmlarını sahur saati yani imsak vakti kaçsa ona göre kurabilecekler. Her ne kadar bu sene koronavirüs nedeniyle Antalya camilerinde ve iftar sofralarında bir araya gelinemese de teravih namazı, oruç, dua gibi dini vecibelerimizi evde yerine getireceğiz.

Antalya imsakiyesi 2020: Antalya sahur saati ve imsak vakti kaçta?

2020 yılı Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının ilk sahuru için saatler imsak vaktine göre ayarlanacak. Peki Antalya sahur saati ve imsak vakti kaçta? Oruç tutarken sağlımıza da dikkat etmek için (özellikle koronavirüs tehlikesine karşı) sahura kalmak önemli. 2020 Antalya imsakiyesi sayfamız sayesinde Ramazan ayının tüm günleri için Antalya imsak vakti nedir, sahur saati kaç öğrenebilirsiniz.

24 NİSAN ANTALYA SAHUR SAATİ VE İMSAK VAKTİ

Sahur saati / İmsak vakti: 04:37

Antalya Ramazan ayı imsakiyesi için tıklayınız

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

SAHURA KALKMANIN ÖNEMİ

Beslenme uzmanları, diyetisyenler, doktorlar Ramazan’da oruç tutacaklar için sahura kalkmanın önemine değiniyorlar.

Prof. Dr. Karabudak, Ramazan ayı süresince bağışıklık sistemini güçlü tutup, vücudun koronavirüse karşı daha dirençli olabilmesi için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ramazan gereği iftar ve sahurdan oluşan iki öğün olan beslenme alışkanlığı, 3- 4 öğüne çıkarılmalıdır. Yani az az ve sık sık beslenilmelidir. Ramazan ayı süresince dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri boş mideye birden yüklenmemektir. Uzun süre aktif çalışmayan mideye aniden ağır yiyeceklerle yüklenmek, hazımsızlık şikayetleri ile birlikte, tansiyon yükselmesine, nörolojik hormonların hızlı salgılanmasına yol açacağından sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Oruç tutan bireylerin kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı, börek, çörek tüketimleri artarken, sebze, meyve, beyaz et, balık ve süt ile ürünleri tüketimleri azalmaktadır. Ramazan Ayı süresince aşırı yemek yerine, yavaş sindirilen, kana geçiş hızı düşük esmer tahıl ürünleri, sebze, salata gibi besinler tercih edilmelidir” dedi.

Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, sahur yapmanın Ramazan ayının temel taşı olduğunu belirterek, "Sahur öğününü mutlaka yapın. Sahur yapmadan oruç tutmayalım. Ayrıca gün içerisinde içemediğimiz bitki çaylarını iftar sahur arasında bir iki fincan şeklinde tüketebiliriz. Bu da bizim metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı olacaktır” dedi.

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