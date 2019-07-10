Antalya, Isparta ve Burdur için fırtına uyarısı

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - METEOROLOJİ, yarın Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden, yarın 3 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın yarın Antalya’nın iç kesimlerinde önce güney ve batı, zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 yer yer 90 km/saat) etkili olacağı kaydedildi. Isparta ve Burdur'da da rüzgarın önce güney ve batı, zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

