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  4. Antalya, Isparta ve Burdur’da 739 bin su kuşu sayıldı

Antalya, Isparta ve Burdur’da 739 bin su kuşu sayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

2020 Göller Bölgesi KOSKS sonucunda 18 sulak alanda, 43 türden 739 bin 142 su kuşu sayıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü sulak alanlar açısından zengin bölgede kışlayan su kuşu popülasyonlarını tespit etmek üzere her yıl düzenli olarak kış ortası su kuşu sayım çalışmaları yapıldı.

2020 Göller Bölgesi KOSKS sonucunda 18 sulak alanda, 43 türden 739 bin 142 su kuşu sayıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü sulak alanlar açısından zengin bölgede kışlayan su kuşu popülasyonlarını tespit etmek üzere her yıl düzenli olarak kış ortası su kuşu sayım çalışmaları yapıldı. İlk Beyşehir Gölü’nün sayımı ile başlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdi. Göller Bölgesi sınırlarında Burdur, Isparta ve Antalya illerindeki toplam 18 sulak alanda sayım çalışmalarını tamamlandı.
Göller Bölgesi Kış Ortası Su Kuşu Sayım (KOSKS) çalışmalarının koordinasyonu Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini açıklayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Bölge müdürlüğümüz şube müdürleri, bağlı şefliklerdeki teknik personel, bölgedeki uzmanlar ve kuş gözlemcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sayımlar esnasında av koruma ekipleri de çalışmalara eşlik ederek kaçak avcılara yönelik denetim yapmış ve yasal işlem uygulamıştır. Özellikle ulaşımı zor noktalarda teknolojik donanım ve araçların desteği ile denetim yapılmış olup, drone kullanılarak yakalanan kişilere yasal işlem yapıldı" dedi.

"Artış gözlendi"
Kış Ortası Su Kuşu Sayımları biyoçeşitliliğin izlenmesi için önemli bir araç olarak tüm dünyada kabul gördü ve Türkiye’de 1967 yılında başlayan KOSKS’lar 2004 yılından sonra her yıl yapıldı. Kamil, "Sayımların amacı, alanlar ve türler bazında su kuşu popülasyonlarının kısa ve uzun vadede gösterdikleri değişimleri, türlerin dağılımlarını belirlemek ve ortaya çıkan veriler ışığında alanlar ve kuş türleri için koruma öncelikleri oluşturmaktır. Zorlayıcı hava koşullarına rağmen sayım ekiplerimiz bölgemizdeki sulak alanlarda kış ortası su kuşu sayımlarını tamamlamış olup 2020 Göller Bölgesi KOSKS sonucunda 18 sulak alanda 43 türden 739 bin 142 su kuşu saymışlardır. 18 sulak alan içerisinde en çok su kuşunun sayıldığı alanlar bölgemizde en çok sayılan ilk beş su kuşu türü ise Sakarmeke (434 bin 990), Elmabaş patka (97 bin 191), Macar ördeği (75 bin 478), Çamurun (30 bin 559), Bahri (12 bin 288). 2019 kış ortası sukuşu sayımlarında bölgemizde 48 türden 583 bin 183 su kuşu sayılmış olup son sayımda ise kuş sayılarında artış gözlemlendi" değerlendirmesinde bulundu.

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