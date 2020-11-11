HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya karayollarında havadan ve karadan trafik denetimi

Antalya karayollarında havadan ve karadan trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 11:50 | Son Güncelleme

Antalya’da havadan yapılan trafik denetiminde 87 sürücüye ceza uygulandı.

Antalya karayollarında havadan ve karadan trafik denetimi

Antalya’da havadan yapılan trafik denetiminde 87 sürücüye ceza uygulandı. Aynı zamanda alkol denetiminde 122 sürücüye, radar ile hız denetiminde ise 510 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentte trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında trafik ihlallerin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde 2 Kasım-9 Kasım tarihleri arasında denetim yapıldı.
Denetimler hem helikopter-drone kullanılarak havadan, hem de emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ve hatalı sollamayı kapsayan özel uygulamalarla karadan sürdürüldü. Havadan yapılan trafik denetimlerinde toplam 87 sürücüye ceza kesildi. Alkol denetiminde incelenen bin 714 araçtan 122’sinin sürücüsüne, radar ile hız denetiminde ise 510 sürücüye idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
İstanbul için 'zemin sıvılaşması' uyarısı! İşte riskli bölgelerİstanbul için 'zemin sıvılaşması' uyarısı! İşte riskli bölgeler
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den ABD seçimlerine ilişkin açıklama
Bahçeli'den ABD seçimlerine ilişkin açıklama
Son dakika! Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da bir haftalık ara tatil başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
İstanbul için 'zemin sıvılaşması' uyarısı! İşte riskli bölgeler
İstanbul için 'zemin sıvılaşması' uyarısı! İşte riskli bölgeler
Denizli'de flaş koronavirüs kararı! 9 mahalledeki kafe ve kahveler kapatıldı
O ilimizde flaş karar! 14 gün süreyle kapatıldı
Taciz şüphelisi ormanlık alanda yakalandı!
Taciz şüphelisi ormanlık alanda yakalandı!
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs vaka artışı ile ilgili dikkat çeken tespit
Ateş Kara açıkladı! İşte koronavirüste vaka artışının sebebi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.