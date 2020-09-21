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Antalya-Kazan uçağında ortalık karıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz 15 Eylül'de Antalya-Kazan seferini gerçekleştiren yolcu uçağındaki bir kadının saldırgan tavırları nedeniyle gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya-Kazan uçağında ortalık karıştı!

Antalya’dan Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’a geçtiğimiz 15 Eylül'de hareket eden uçaktaki Rus yolcu, diğer yolculara karşı saldırgan tavırlar sergileyip hosteslere küfür ve hakaret etmesi üzerine gözaltına alınmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından bugün söz konusu yolcunun gözaltına alındığı anların görüntüleri paylaşıldı. Uçakta rahatsızlık çıkaran kadının önce diğer yolculara sataştığı, ardından hosteslere küfür ve hakaretler ettiği belirtildi. Pilotun telsiz ile havaalanına bilgi verdiği aktarılırken, uçağın Kazan Uluslararası Havaalanı’na inişinin ardından güvenlik görevlilerinin saldırgan yolcuyu gözaltına aldığı aktarıldı.

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ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yolcunun kelepçelenerek gözaltına alındığı ifade edilirken, yapılan alkol testinde yolcunun aşırı alkollü olduğu bildirildi. Gözaltındaki yolcunun sorgusunun alındığı ve sevk edildiği mahkeme sonucu tutuksuz yargılanacağı duyuruldu. Diğer yolcuların şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

UCAL

(İHA)

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