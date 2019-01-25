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Antalya Kemer'de hortum dehşeti! Buse Acar'dan haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 08:21 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde oluşan hortum, Ayla Akın'a ait park halindeki aracı Ağva Deresi'ne uçtu. Vinç yardımıyla dereden çıkarılan araçtan anne Ayla Akın yaralı kurtuldu, 20 yaşındaki kızı Buse Acar ise hala kayıp

Olay yerine gelen acılı baba Ahmet Acar, olaydan bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde eşini ve kızını yola çıkmamaları konusunda uyardığını söyledi.

Hortumda kaybolan Buse ile ilgili acı gerçek!

HORTUMA YAKALANDILAR

HORTUMA YAKALANDILAR
Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı.

GÖZLERDEN KAYBOLDU

GÖZLERDEN KAYBOLDU
Ayla Acar’ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi’ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye Buse’yi bulmak için AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlarda dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Ayla Acar, Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİ BİLGİ ALDI

VALİ BİLGİ ALDI
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.

BABA ACAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

BABA ACAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Derede bulunan otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Bu sırada olayın gerçekleştiği sanayi sitesinde esnaf olan Ahmet Acar’ın şok içerisinde olduğu gözlendi. Kemer Kaymakamlığını vekaleten yürüten Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten Baba Acar’ı sakinleştirmeye çalıştı.

“BURAYA GELME DEMİŞTİM”

“BURAYA GELME DEMİŞTİM”
Olay öncesi eşiyle telefonla görüştüğünü anlatan Acar, “Ona, buraya gelme’ dedim. Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim’ demişti” dedi.

OĞLUNU DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ

OĞLUNU DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ
Bölgede Üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, 2 çocuk babası Acar’ın yıllar önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Kayıp Buse'yi arama çalışmalarına ise sabahın ilk ışıklarıyla devam edileceği belirtildi.
(DHA/İHA)
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah sabır versin kimseye evlat acısı yasatmasin
Allah sabırlar versin. "Ecel gelmiş cihana, baş ağrısı bahane."
allah rahmet eylesın daha gencecık kız
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