Antalya Kemer'de hortum dehşeti! Buse Acar'dan haber yok

Olay yerine gelen acılı baba Ahmet Acar, olaydan bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde eşini ve kızını yola çıkmamaları konusunda uyardığını söyledi.

Hortumda kaybolan Buse ile ilgili acı gerçek!

HORTUMA YAKALANDILAR Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı.

GÖZLERDEN KAYBOLDU Ayla Acar’ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi’ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye Buse’yi bulmak için AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlarda dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Ayla Acar, Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİ BİLGİ ALDI Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.

BABA ACAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Derede bulunan otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Bu sırada olayın gerçekleştiği sanayi sitesinde esnaf olan Ahmet Acar’ın şok içerisinde olduğu gözlendi. Kemer Kaymakamlığını vekaleten yürüten Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten Baba Acar’ı sakinleştirmeye çalıştı.

“BURAYA GELME DEMİŞTİM” Olay öncesi eşiyle telefonla görüştüğünü anlatan Acar, “Ona, buraya gelme’ dedim. Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim’ demişti” dedi.

OĞLUNU DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ Bölgede Üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, 2 çocuk babası Acar’ın yıllar önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Kayıp Buse'yi arama çalışmalarına ise sabahın ilk ışıklarıyla devam edileceği belirtildi.