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  4. Antalya Kemer'deki yangın 4'üncü gününde! Sabahın ilk ışıklarıyla müdahale yoğunlaştı

Antalya Kemer'deki yangın 4'üncü gününde! Sabahın ilk ışıklarıyla müdahale yoğunlaştı

28.07.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kemer'de çıkan orman yangını 4 gündür sürüyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

Antalya Kemer'deki yangın 4'üncü gününde! Sabahın ilk ışıklarıyla müdahale yoğunlaştı

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

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Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Kaynak: AA-İHA


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antalya orman yangını

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