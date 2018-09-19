HABER

Antalya Kemer’de orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 23:45 | Son Güncelleme

‘YANGINI ÇEVRELEYEREK İNİYORUZ’ Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olay yerine gelerek çalışmaları denetledi.

‘YANGINI ÇEVRELEYEREK İNİYORUZ’
Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olay yerine gelerek çalışmaları denetledi. Gazetecilere yangınla ilgili açıklama yapan Vedat Dikici, 15 arazöz, 90 işçi ve 12 teknik elemanla müdahale edildiğini bildirdi. Saat 23.30 itibariyle 5-6 hektar alanda yangının etkili olduğunu belirten Dikici, şöyle konuştu:
“Yangın 19.38 itibariyle çıktı. Yangına yakındaki bir arazözümüz ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra takviye kuvvetlerle 15 arazöze çıktık. Yangın rüzgarın etkisiyle yukarı doğru tırmandı. Bu saha milli park sahası, Beydağları Milli Parklarına ait bir saha. Şu anda yangının üst kısmındaki ilerlemesini durdurduk. Artık etrafındaki güvenliği almaya çalışıyoruz. Burası sık bir orman. Altı da önemli ölçüde örtüyle kaplı olduğu için ve yamaç olduğu için gece vakti tırmanmak da zor. Ona rağmen zirveye ulaştılar. Şu anda yukarıdan aşağıya yangını çevreleyerek iniyoruz. Çok ağır bir poyraz olmazsa yangını hemen hemen önledik diyebiliriz. Gün batımından dolayı uçak ve helikopterler çalışmıyor. Dozer yangının içine doğru bir yol açmaya çalışıyor. Onu da yapabilirsek içten daha iyi soğutma yapacağız. Elektrik hattındaki yolu da tamir ediyoruz. Oradan da soğutmamıza devam edeceğiz."

FOTOĞRAFLI

PARTNER"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı""Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"
Azeri işadamı ofisinde öldürüldü (2)Azeri işadamı ofisinde öldürüldü (2)
Siverek’te kaza: 1 ölüSiverek’te kaza: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.