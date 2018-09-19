Antalya Kemer’de orman yangını (3)

‘YANGINI ÇEVRELEYEREK İNİYORUZ’

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olay yerine gelerek çalışmaları denetledi. Gazetecilere yangınla ilgili açıklama yapan Vedat Dikici, 15 arazöz, 90 işçi ve 12 teknik elemanla müdahale edildiğini bildirdi. Saat 23.30 itibariyle 5-6 hektar alanda yangının etkili olduğunu belirten Dikici, şöyle konuştu:

“Yangın 19.38 itibariyle çıktı. Yangına yakındaki bir arazözümüz ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra takviye kuvvetlerle 15 arazöze çıktık. Yangın rüzgarın etkisiyle yukarı doğru tırmandı. Bu saha milli park sahası, Beydağları Milli Parklarına ait bir saha. Şu anda yangının üst kısmındaki ilerlemesini durdurduk. Artık etrafındaki güvenliği almaya çalışıyoruz. Burası sık bir orman. Altı da önemli ölçüde örtüyle kaplı olduğu için ve yamaç olduğu için gece vakti tırmanmak da zor. Ona rağmen zirveye ulaştılar. Şu anda yukarıdan aşağıya yangını çevreleyerek iniyoruz. Çok ağır bir poyraz olmazsa yangını hemen hemen önledik diyebiliriz. Gün batımından dolayı uçak ve helikopterler çalışmıyor. Dozer yangının içine doğru bir yol açmaya çalışıyor. Onu da yapabilirsek içten daha iyi soğutma yapacağız. Elektrik hattındaki yolu da tamir ediyoruz. Oradan da soğutmamıza devam edeceğiz."

