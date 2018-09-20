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Antalya Kemer’de orman yangını (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 01:12 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Antalya’nın Kemer ilçesinde üç ayrı noktada başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya’nın Kemer ilçesinde üç ayrı noktada başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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