Antalya Kemer’de orman yangını (4)

KONTROL ALTINA ALINDI Antalya’nın Kemer ilçesinde üç ayrı noktada başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik - Türkiye-Antalya / Kemer - Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ VIDEO YOK
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