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Antalya Kemer’de orman yangını (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Antalya’nın Kemer ilçesinde üç ayrı noktada başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI Antalya’nın Kemer ilçesinde üç ayrı noktada başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik - Türkiye-Antalya / Kemer - Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ VIDEO YOK

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