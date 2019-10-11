Antalya Kitap Fuarı 10'uncu kez kapılarını açtı

'Birlikte Okuyoruz' sloganıyla düzenlenen fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in 10 yıl önce ilçe belediye başkanıyken 'Okumak lazım' sloganıyla fuarı düzenlediğini belirterek, Böcek'in fuarı kente çok önemli bir kültür sanat markası olarak hediye ettiğini söyledi. Gençlerin okuduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Gençler hem okuyor hem araştırıyor hem de yazıyor. Benim neslimden daha çok okudukları kesin. İşte bu fuarlar gençlerimizin, kitapseverlerimizin merak ettikleri yazarlarla buluşmasını onlarla temas sağlamasını, onlarla sohbet etmesini sağladığı gibi çok farklı konularda, farklı kitaplarda bir mekanda toplanmasının yolunu açacak" dedi.

205 YAZAR FUARDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarın gelişim sürecini anlattı. Bugünleri gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Böcek, “Çadırlarda başladık, çadırımızda kitaplarımız ıslandı. 5'incisinde çadırda yer bulamadık ve sonrasında Büyükşehir Belediye başkanlarımız sayesinde Cam Piramit alanını aldık ve orada yapmaya başladık" dedi. 'Ben bu şehre aşığım' adlı eseriyle de imza gününde yer alacağını belirten Böcek, fuarda 150 yayınevi ve 205 yazar olduğunu söyledi.

HIZLAN'DAN VALİ VE BAŞKANLARA ÇAĞRI

Kitabın onur konuğu yazar Doğan Hızlan ise nerede kitap varsa kültürün ve okumanın başkentinin orası olduğunu söyledi. Hızlan, "Bu 10 gün boyunca kültürün başkenti Antalya olacak. Kitap fuarlarını başlangıçtan itibaren izlediğim için bilirim, kitapçıya gittiğiniz zaman hep son kitapları görürsünüz ama kitap fuarına geldiğiniz zaman sevdiğiniz yazarların bütün kitaplarını görürsünüz. Ayrıca herkes bir parça indirim bekliyor, bu da önemli. Onun dışında yazarları merak edersiniz ve onlar da fuarlarda imza gününde yer alır. Turizmin çok yaygın olduğu yerlerde kültür turizmi de yaygınlaşıyor, çünkü gelenler sadece bir yerin denizini, güneşini kumunu tanımıyor. Oranın insanları ne yapıyor, bunu da merak ediyor. Ben Antalya'da birçok yazarın eserinin yabancı dile çevrilmiş kitaplarından da kütüphane yapılmasını belediye başkanı ve valimizden istirham ediyorum. Çeşitli ülkelerden gelenler yazarlarımızı okur. Dünyanın her yerinde yazarların kısa hayatları var. Bu şekilde tanıtıma katkı da sağlayabiliriz. Ayrıca bana onur konuğu unvanı verildiği için şeref duyuyorum" diye konuştu.