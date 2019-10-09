Antalya Kitap Fuarı ‘Birlikte okuyoruz’ sloganıyla kapılarını ziyarete açıyor

Bu yıl yeni ismiyle ziyaretçilerini ağırlayacak olan Antalya Kitap Fuarı, 11-20 Ekim tarihleri arasında Cam Piramit’te ‘Birlikte okuyoruz’ sloganıyla kapılarını açıyor.

Bu yıl Antalya Kitap Fuarı adıyla 11-20 Ekim tarihleri arasında 10’uncusu düzenlenecek olan fuara ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir basın toplantısı düzenledi. Daha önce Konyaaltı Kitap Fuarı olarak devam eden fuarın bu yıl 150 yayınevi, 205 yazarın katılımıyla gerçekleşeceğini kaydeden Böcek, 11 Ekim Cuma günü saat 14.00’de tüm kitapseverleri fuara beklediğini söyledi. 20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde birçok sosyal projeye imza attığını ifade eden Başkan Böcek, fuarda öğrencilerin ve vatandaşların ucuz kitap alma imkanı olacağına dikkat çekti. Böcek, “Bu yıl fuarımızın onur konuğu yazdığı eleştirilerle edebiyata ve sanata güzellik katan Doğan Hızdan ağabeyimiz de açılışımızda onur konuğumuz olarak aramızda olacak. Bütün yazarlarımızla söyleşilerimiz ve imzalarımız olacak. Bu kitap fuarı sürecinde benim de etkilendiğim, kendi öz biyografimi kaleme aldığım ‘Ben Bu Şehre Aşığım’ adlı kitabım bu yılda ikinci baskısıyla imza günüm olacak. Kitap fuarımızda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.