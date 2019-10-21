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Antalya Kitap Fuarı'nı 613 bin kişi ziyaret etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından 10'uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, sona erdi.

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından 10'uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, sona erdi. 10 gün önce açılan fuarı, 613 bin kişi ziyaret etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 10'uncusunu düzenlediği Kitap Fuarı, rekor katılımla kapılarını kapattı. Cam Piramit'te 11 Ekim'de açılan Antalya Kitap Fuarı'nı, 613 bin kitapsever ziyaret etti. 150 yayınevi ve 205 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen fuara 7'den 70'e her yaştan kitapsever yoğun ilgi gösterdi. Antalya Kitap Fuarı 'Birlikte Okuyoruz' sloganıyla kitap kültürünü Antalyalılara doyasıya yaşama fırsatı sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarı her gün ziyaret ederek kendi yazdığı kitabı imzaladı.
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Fuarın sonunda kısa bir konuşma yapan Başkan Böcek, Antalyalılara "Size veda etmiyoruz 11'inci Kitap Fuarı'na davet ediyoruz" diye seslendi. "Okumak lazım" sloganıyla 22 bin ziyaretçi sayısıyla 10 yıl önce çadırlarda başlayan Kitap Fuarı'nın bugünlere gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Böcek, “Geçen yıl 9'uncusunu Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Konyaaltı Belediyesi bünyesinde gerçekleştirmiştik. 286 bin okurumuz ziyaret etmişti. Bir hedef koymuştuk. Bu hedefi 613 bin 26 ziyaretçi sayımızla geçtik. Türkiye'de belediye eliyle yapılan kitap fuarları içinde, rekor bir katılımla fuarımızı tamamlıyoruz. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen yazar, yayınevleri, çalışma arkadaşlarıma ve Akdeniz Üniversitesi öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 11'nci Kitap Fuarı'na Antalyalıları tüm kitap severleri bugünden davet ediyorum" dedi.
FESTİVAL VE CUMHURİYET COŞKUSUNA DAVET ETTİ
Başkan Böcek konuşmasında ayrıca Antalyalıları 26 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet etti. Böcek, Cumhuriyet Bayramı'nda Volkan Konak konseri düzenleyeceklerini belirtti. Başkan Böcek daha sonra kitapseverlerin yanı sıra fuarda emeği geçen çalışma arkadaşları ile fotoğraf çektirdi.

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