Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı.

Tipi nedeniyle sürücülerin görüş mesafesinin düştüğü Antalya-Konya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde karayolu ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası trafiğe açıldı.

Akseki Bölge Trafik ekiplerince, kar kalınlığının yaklaşık bir metre olduğu yolda tırların geçişine ise izin verilmediği kaydedildi.

Yetkililer, yola çıkacak sürücülere, araçlarında zincir, çekme halatı ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

