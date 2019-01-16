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Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 14:57 | Son Güncelleme

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan ve ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulşıma açılan kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı.

Tipi nedeniyle sürücülerin görüş mesafesinin düştüğü Antalya-Konya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde karayolu ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası trafiğe açıldı.

Akseki Bölge Trafik ekiplerince, kar kalınlığının yaklaşık bir metre olduğu yolda tırların geçişine ise izin verilmediği kaydedildi.

Yetkililer, yola çıkacak sürücülere, araçlarında zincir, çekme halatı ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Akseki kar tipi trafik yol

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