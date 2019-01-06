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Antalya-Konya kara yolunda kar ulaşımı aksatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde devam eden kar yağışı Antalya-Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri zincirsiz ve uzun araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler gizli buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyo

Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, kar kalınlığı da 1 metreye ulaştı.
Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri zincirsiz ve uzun araçların geçişine izin vermiyor.
Sürücüler gizli buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Konya kar yağışı

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