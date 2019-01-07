Antalya- Konya Karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya Karayolu ulaşıma kapandı. Akseki ilçe merkeziyle Antalya- Konya Karayolu'nun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Akseki'nin çıkışındaki Akçeşme mevkisinden itibaren araçların geçişine izin verilmezken, bölgede maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi. Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı kaydedildi.

