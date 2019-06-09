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Antalya - Konya karayolunda araç yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

Antalya - Konya karayolunda araç yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Antalya-Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini geçirmek için Antalya'yı tercih eden binlerce kişi, dönüşe geçti.

Tatilin son gününde memleketlerine dönmek için yola çıkan tatilciler, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ve Akseki-Manavgat kara yollarında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Sürücüler, sık sık tıkanan trafik ve sağanak yağış nedeniyle zor anlar geçirdi. Bölgede maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, karadan denetimlerini sürdürüyor ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

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Antalya - Konya karayolunda araç yoğunluğu

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