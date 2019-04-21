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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı trafiği aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Akseki ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.Akseki ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi, Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı trafiği aksattı

Antalya’nın Akseki ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Akseki ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi, Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda zaman zaman aksamalara neden oldu. Yağış 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yağış öğle saatlerinde etkisini kaybederken, trafikte herhangi bir aksamının meydana gelmediği bildirildi.

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı trafiği aksattı

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı trafiği aksattı

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı trafiği aksattı

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