Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi’nden itibaren Seydişehir’in Madenli Mahallesi arasında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Buzlanma, tipi ve karın yoğun olduğu bin 825 metre rakımlı Alacabel’de, yolda kalan zincirsiz araçlar ve tırları kara yolları ekipleri kurtardı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise Akseki kavşağından itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermezken, tırları ise dinlenme tesislerine yönlendiriyorlar. Yetkililer sürücüleri uyarırken, karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor.