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Antalya- Konya yolunda dolu yağışı etkili oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

Antalya- Konya yolunda dolu yağışı etkili oldu

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) Antalya- Konya yolunda dolu yağışı etkili oldu

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