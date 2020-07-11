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  4. Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 00:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Akseki ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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