Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

