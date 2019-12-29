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  4. Antalya- Konya yolunda kar yağışı

Antalya- Konya yolunda kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 18:06 | Son Güncelleme

ANTALYA- Konya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana gelmedi.  Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün olduğu gibi bugün de kar yağışı etkili oldu.

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA- Konya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana gelmedi.
Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün olduğu gibi bugün de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların ardından yoldaki kar temizlenirken, ulaşımda aksama olmadığı belirtildi.

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