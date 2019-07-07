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Antalya Kordon Kanı Bankası 4 bin kordon kanı ile birinci

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’deki 7 bankadan biri olan Babylife Kordon Kanı Bankası, sakladığı 4 bin üniteye yakın kordon kanı ile Türkiye’de ilk sırada yer alıyor.Babylife Kordon Kanı Bankası’nda son altı ayda 4 kemik iliği nakli gerçekleştirilerek bir başarıya daha imza atıldı.

Antalya Kordon Kanı Bankası 4 bin kordon kanı ile birinci

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’deki 7 bankadan biri olan Babylife Kordon Kanı Bankası, sakladığı 4 bin üniteye yakın kordon kanı ile Türkiye’de ilk sırada yer alıyor.
Babylife Kordon Kanı Bankası’nda son altı ayda 4 kemik iliği nakli gerçekleştirilerek bir başarıya daha imza atıldı. Kordon kanı bankacılığının 1990’lı yıllardan günümüze kadar sürekli gelişen bir çalışma alanı olduğunu söyleyen Babylife Kordon Kanı Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Araştırma Direktörü Fizyoloji ve İmmünohematoloji Uzmanı Dr. Durmuş Burgucu, “Ülkemizde ise 2000’li yılların başından itibaren Sağlık Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren 7 tane banka var. Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde yer alan Babylife Kordon Kanı Bankası, Antalya’nın tek kordon kanı bankasıdır. Özellikle organ ve kemik iliği naklinde öncü kuruluş olan Akdeniz Üniversitesi bu konuda da sahada lider durumdadır” dedi.

"Antalya son derece önemli kemik iliği merkezlerine sahip"
Dr. Burgucu, özellikle çocuklarda görülen lösemi ve kemik iliği kanserlerinin tedavisinde uyumlu ilik bulunmasının zorluğuna dikkat çekerek, kordon kanı saklamanın önemini şöyle anlattı:
“Kordon kanı gebelik döneminde anne ve bebeğin iletişimini sağlayan göbek bağı içindeki kan olarak tanımlanır. Bu kanın özelliği, kanı saklanan bebeğin ve birinci derecedeki kardeşlerin kemik iliği nakli tedavisinde kök hücre kaynağı olarak kullanılmasıdır. Özellikle çocuk hastalarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Antalya, bu açıdan bakıldığında son derece önemli kemik iliği merkezlerine sahip olmasından dolayı şanslıdır. Yapılan araştırmalarda ilerleyen dönemlerde yenileyici ve tamir edici tıp alanında da kordon kanından fayda sağlanacağını göstermektedir. Teknokent yerleşkesinde kurulan Babylife Kordon Kanı Bankası uluslararası GMP standartlarına göre faaliyet göstermektedir. Bünyesinde 4 bin üniteye yakın kordon kanını güvenli bir şekilde saklamakta olup, son altı ay içinde dört adet başarılı nakil gerçekleştirmiştir."
Antalya Babylife Kordon Kanı Bankası kurucu ortaklarından Fatih Altuniş de, kordon kanı bankasında dört kök hücre biyoloğu, bir istatistik uzmanı, dört doktor ve bir eczacının teknik ekip olarak görev aldığını söyledi. Altuniş, “Türkiye’nin her ilinden ve KKTC’den kanlar saha ekibi aracılığı ile bankaya iletilmektedir. Gelen kanlar hücresel ve mikrobiyolojik kalite kontrol testlerinden geçirildikten sonra kalıcı saklamaya alınmaktadır. Kalıcı saklama eksi 196 derecede dondurularak yapılmaktadır ve uzun yıllar güvenle saklanmaktadır” diye konuştu.

Antalya Kordon Kanı Bankası 4 bin kordon kanı ile birinci

Antalya Kordon Kanı Bankası 4 bin kordon kanı ile birinci

Antalya Kordon Kanı Bankası 4 bin kordon kanı ile birinci

Antalya Kordon Kanı Bankası 4 bin kordon kanı ile birinci

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