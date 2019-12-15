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Antalya Körfezi’nde ‘ay balığı’ şaşkınlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 15:18 | Son Güncelleme

Antalya’da denize açılan balıkçılar, bilimsel adı ‘mola mola’ olan ay balığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Antalya’da denize açılan balıkçılar, bilimsel adı ‘mola mola’ olan ay balığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpek balığı sandıkları ay balığının teknelerine oldukça yanaşmasıyla heyecanlanan balıkçılar, o anları cep telefonuyla kaydederek ölümsüzleştirdi.
Kaptan Mehmet Sezgin Saman ve beraberindeki balıkçılar, Antalya Balıkçı Barınağı’ndan denize açıldı. Beldibi Mahallesi açıklarında bir balığın yüzgecini fark eden balıkçılar, ilk olarak gördükleri balığın köpek balığı olduğunu düşündü. Tekneyle balığın bulunduğu alana doğru yaklaşan balıkçılar, köpek balığı olarak tahmin ettikleri balığın Akdeniz’de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Büyük heyecan yaşayan balıkçılar, nadir görülen ve tekneye kadar yaklaşan ay balığını görüntülediler.

"Suyun üzerinde ada gibi duruyordu"
Yaşadığı o anları anlatan Mehmet Sezgin Saman, ay balığını teknedeki diğer balıkçıların fark ettiğini belirterek, “Aynı bölgede daha önce 3-4 metre büyüklüğünde köpek balığına denk gelmiştik. İlk önce korktuğumuzdan dolayı elimize kakıç aldık. Ay balığı olduğunu gördük. Muazzam bir hayvandı. Birçok insanın hayatında bir kere görebileceği bir hayvandı. 2 tona kadar büyüyebilen bir balık ama bizim gördüğümüz yaklaşık 500 kilo kadardı. Suyun üzerinde ada gibi duruyordu. Onu gördükten sonra bize bu güzelliği izlemek kaldı. Sosyal medyadan da paylaştık" dedi.
Balığın ticari anlamda değerinin olmadığını aktaran Saman, “Biz ilk defa denk geldik. Sosyal medyada paylaştığımızda su ürünleri hocalarımız ‘çok şanslısınız’ tabiri kullandı" diye konuştu.

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