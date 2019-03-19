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Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu görülüyor.

Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu görülüyor. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görülen türün Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen büyük denizanası olduğunu belirterek, Turizm sezonuna doğru popülasyon azalacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Kızarıklık ve yanık oluşabilir dedi.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu olduğunu kaydetti. Şu anda geçiş dönemi olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir süre sonra denizanası popülasyonunun azalacağını vurguladı. Prof. Dr. Gökoğlu, Turizm sezonuna doğru popülasyon azalacak, geçişleri akıntılarla son bulacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun bir dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü bir etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir. Kimse korkmasın diye konuştu.
HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK
Şu an görülen türün Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen büyük denizanaları olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Beyaz görünürler ve çok büyükleri görülebilir. Yarım metre çapında bireyler görebiliyoruz. İnsanlar bunları gördüklerinde onlara yaklaşmasın. Denizanalarının dokunduğu yere tatlı su değdirmeyin, yine deniz suyu ile yıkasınlar. Tatlı su zehirli baloncukları patlatabilir. Amonyaklı merhemler sürmeliler. Öldürücü etkisi yok. Herhangi bir tehlike yok dedi.
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, açıktan geçen ana akıntının yörüngesinden çıkan denizanalarının körfez içinde dolandığına dikkati çekti.

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