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Antalya Kumluca'da orman yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesi Alakır Çayı yakınlarında bu sabah orman yangını çıktı. Hızla olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, Bölgenin sarp olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerlediği bildirildi.

Antalya Kumluca'da orman yangını!

Antalya'nın Kumluca ilçesi Alakır Çayı yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 2 amfibik uçakla müdahale etmeye başladı. 15 arazöz ve 2 dozer de yangın bölgesine sevk edildi.

Bölgenin sarp olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerlediği bildirildi. (DHA)


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Antalya orman yangını alakır çayı yangın itfaiye

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