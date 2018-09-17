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Antalya Kumluca'da orman yangını (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 13:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, geniş bir alanda devam ediyor.

Antalya Kumluca'da orman yangını (2) - Yeniden

Hasan DEMİRBAŞ- Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, geniş bir alanda devam ediyor. Orman yangınına, 50 arazöz, 4 amfibi uçak, 7 helikopter ve 6 dozerle müdahale ediliyor.
Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, Papazkoyu'nda saat 11.00 sıralarında orman yangını başladı. Geniş bir alanda devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle seraların bulunduğu alana doğru ilerleyen yangına, 50 arazöz, 4 amfibi uçak, 7 helikopter ve 6 dozerle müdahale ediliyor. Tüm ekipler yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Kızılçam ormanı olan bölgede seralar ve evlerin bulunduğu belirtilirken, yangının yer yer şiddetlendiği ve etkisini sürdürdüğü kaydedildi.
'YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA DEĞİL'
Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise seralara yakın noktada başlayan yangının, bölgenin sarp olması ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanıldığını aktardı. Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığını kaydeden yetkililer, yangının yerleşim yerlerini değil, sera alanlarını tehdit ettiğini belirtti.
'EVLERE ULAŞMAMASI İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR'
Kumluca Belediye Başkanı Ak Parti'li Yusuf Göven de hızla olay bölgesine gittiklerini belirtti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi sahibi olmadığını aktaran Başkan Göven, rüzgarın etkisiyle yangının sürekli yön değiştirdiğini vurguladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Başkan Göven, orman içerisinde kalan tarım alanlarının zarar gördüğünü anlattı. Başkan Göven, "Olay mahallindeyiz. Şu an seralarda zarar var. Ama evlere ulaşmaması için çaba sarf ediliyor" dedi.

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Antalya Kumluca'da orman yangını (2) - YenidenAntalya Kumluca'da orman yangını (2) - YenidenAntalya Kumluca'da orman yangını (2) - YenidenAntalya Kumluca'da orman yangını (2) - Yeniden

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