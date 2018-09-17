Antalya Kumluca'da orman yangını (5)

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ DİKİCİ: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici yaptığı açıklamada, "Bugün Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Adrasan Orman İşletme Şefliği Mavikent Yenicepinar mevkisinde saat 10.25'te orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleme eğilimi gösteren yangına Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler müdahale ediyor. Yangına şu anda 38 arazöz, 134 yangın işçisi, 5 dozer, 5 söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve idare helikopteriyle müdahaleye devam ediliyor" dedi.
Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı
Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı
İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama
Son dakika! Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım
Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum