HABER

Antalya Kumluca'da orman yangını (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

40 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ Kumluca ilçesindeki orman yangınında, şu ana kadar 40 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.

40 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ Kumluca ilçesindeki orman yangınında, şu ana kadar 40 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, ilçe belediyelerdeki itfaiye birimleri de müdahale ediyor. Yangının denize yakın bir bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler sıklıkla su alarak alevlerin üzerine bırakıyor. Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermiyor. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, şu ana kadar yangının yaklaşık 40 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
İzmir Adliyesi'ne saldırı davasında sanığın adli kontrol şartlarının kaldırılması talebine retİzmir Adliyesi'ne saldırı davasında sanığın adli kontrol şartlarının kaldırılması talebine ret
Kırıkkale’de çatıdan düşen işçi öldüKırıkkale’de çatıdan düşen işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

İçinden çıkanlar şoke etti

İçinden çıkanlar şoke etti

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Bunları biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz?

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.