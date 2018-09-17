Antalya Kumluca'da orman yangını (6)

40 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ Kumluca ilçesindeki orman yangınında, şu ana kadar 40 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, ilçe belediyelerdeki itfaiye birimleri de müdahale ediyor. Yangının denize yakın bir bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler sıklıkla su alarak alevlerin üzerine bırakıyor. Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermiyor. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, şu ana kadar yangının yaklaşık 40 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti.
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