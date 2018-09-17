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Antalya Kumluca'da orman yangını (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 18:51 | Son Güncelleme

BAKAN PAKDEMİRLİ: 70 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangınla ilgili bölgede inceleme yaptı.

Antalya Kumluca'da orman yangını (6)

BAKAN PAKDEMİRLİ: 70 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangınla ilgili bölgede inceleme yaptı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in eşlik ettiği Bakan Pakdemirli, helikopterle söndürme çalışmalarını denetledi. Orman Genel Müdürü Karacabey'den brifing alan Bakan Pakdemirli, daha sonra Kumluca'da basına açıklama yaptı.
Yangının saat 10.25'te başladığını belirten Bakan Pakdemirli, ekiplerin saat 10.35 itibariyle müdahaleye başladığını söyledi. Nemin yüzde 30, rüzgar hızının da saatte 30 kilometre olduğunu, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bu tür bir yangına normalden daha fazla bir müdahale yapıyoruz. 5 uçak, 9 helikopter, 300 orman işçisi, 90 arazözle müdahale ediliyor. 100 yangın işçisi de yolda. Devletimiz bütün kurumlarıyla burada. Aşağı yukarı 70 hektar alan zarar gördü" dedi.
Daha önce 100 hektar sera alanının zarar gördüğünün açıklandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Ancak yukarıdan baktığımız kadarıyla seralardaki etki minimal düzeyde. Bir köy evi ve ahırda zarar gördüğü bilgisi var" diye konuştu.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangının şu anda kontrol altına alındığını da anlatan Bekir Pakdemirli, "Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişim olmazsa yangın şu anda kontrol altında. Yangın geniş bir alanda olmasına rağmen küçük küçük yanmalar devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bize ulaşan yaralı ve can kaybı bilgisi yok. Bizim için en büyük teselli bu" dedi.

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Antalya Kumluca'da orman yangını (6)Antalya Kumluca'da orman yangını (6)Antalya Kumluca'da orman yangını (6)Antalya Kumluca'da orman yangını (6)

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