Antalya Kumluca'da orman yangını (7)

KUMLUCA'DAKİ ORMAN YANGINI KONROL ALTINA ALINDI

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde saat 10.30'da başlayan yangın, yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürerken yangının verdiği zarar da ortaya çıkmaya başladı. Kontrol altına alınan bölgeler arasında yer alan Aktaş mevkiinde de vatandaşlar yanan bölgeleri incelemeye çıktı. Mahallede yaşayan 65 yaşındaki Feyzullah Kelleci, zararının büyük olduğunu söyledi. 5 serasında toplam 7 dönümlük alanda zarar olduğunu anlatan Kelleci, seralarını 2 gün sonra ekecek şekilde hazırladığını ancak felaket sonrası ne yapacağını bilemediğini söyledi. Kelleci, "Yangın ilk çıktığında müdahale etmeye çalıştık ama başaramadık. Sonra da çocuklarımı alıp yangın yerinden kaçtım" dedi.

Kelleci, en az 50 bin lira zararının olduğunu, bunu karşılayacak gücü bulunmadığı kaydetti. Büyük bir bölümü kontrol altına alınan yangında hasar tespit çalışmalarına yangın tamamen söndürüldükten sonra başlanacak.

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