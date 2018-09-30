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Antalya Lara plajında temizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:42 | Son Güncelleme

AB İklim Eylem Haftası kapsamında Muratpaşa ilçesindeki Lara Plajı'nda gönüllüler tarafından temizlik yapıldı - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Türkiye'nin atıkları önleme konusunda AB ile paralel çalışmalar yapması bizi son derece memnun ediyor"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Plajı'nda, Avrupa Birliği (AB) İklim Eylem Haftası kapsamında sahil temizleme etkinliği gerçekleştirildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, tiyatro ve sinema oyuncusu Tuba Ünsal, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversite öğrencileri ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte, plajdaki çöpler toplandı.

Berger, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kirliliği ve denizel çöplerle ilgili sorun olduğunu herkese duyurmak istediklerini, milyonlarca ton plastiğin her yıl denizlere atıldığını ifade etti.

Berger, yapılan çalışmalarda 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastiğin olacağının tahmin edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yapmaya çalıştığımız şey, öncelikle bugün ne durumda olduğumuzu anlamak ve deniz kirliliğini önlemek için bundan sonra neler yapabileceğimizi görmek. Bu tüm dünyada yapılan bir organizasyon. Türkiye de bu organizasyona katıldığı için çok mutluyuz. Türkiye'deki 20 il, bu organizasyona katılımda bulundu. Türkiye'nin atıkları önleme konusunda AB ile paralel çalışmalar yapması bizi son derece memnun ediyor. Bu haftanın sloganı 'Bu bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz.' Tabii ki hepimiz gezegenimizi, geleceğimizi korumak için birlikte çalışmak zorundayız."

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- "Plajlar çöp tenekesi değil"

Etkinliğe katılan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali jüri üyesi tiyatro ve sinema oyuncusu Tuba Ünsal da bir anne olarak çocuklarına çevre temizliğini öğretmeye çalıştığını belirtti.

Türk insanının kültüründe sadece kapısının önünü değil, tüm sokağı temizlemenin olduğunu vurgulayan Ünsal, "Film festivalinin arasında buraya kaçmak benim için de güzel bir tecrübe oldu. Keşke bunlara gerek olmasa." diye konuştu.

Ünsal, çöp toplarken en çok neyin dikkati çektiği yönündeki soru üzerine, "Çok fazla sigara tüketen bir toplumuz. İnanılmaz sayıda çok sigara izmariti var. Çok üzücü." ifadesini kullandı.

Plajların çöp tenekesi olmadığını vurgulayan Ünsal, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak gibi büyük bir sorumlulukları bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Avrupa Birliği Sahil temizliği

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