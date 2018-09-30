Antalya Lara plajında temizlik

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Plajı'nda, Avrupa Birliği (AB) İklim Eylem Haftası kapsamında sahil temizleme etkinliği gerçekleştirildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, tiyatro ve sinema oyuncusu Tuba Ünsal, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversite öğrencileri ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte, plajdaki çöpler toplandı.

Berger, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kirliliği ve denizel çöplerle ilgili sorun olduğunu herkese duyurmak istediklerini, milyonlarca ton plastiğin her yıl denizlere atıldığını ifade etti.

Berger, yapılan çalışmalarda 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastiğin olacağının tahmin edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yapmaya çalıştığımız şey, öncelikle bugün ne durumda olduğumuzu anlamak ve deniz kirliliğini önlemek için bundan sonra neler yapabileceğimizi görmek. Bu tüm dünyada yapılan bir organizasyon. Türkiye de bu organizasyona katıldığı için çok mutluyuz. Türkiye'deki 20 il, bu organizasyona katılımda bulundu. Türkiye'nin atıkları önleme konusunda AB ile paralel çalışmalar yapması bizi son derece memnun ediyor. Bu haftanın sloganı 'Bu bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz.' Tabii ki hepimiz gezegenimizi, geleceğimizi korumak için birlikte çalışmak zorundayız."