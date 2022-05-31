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  4. Antalya Manavgat'ta bir kadın çırılçıplak şekilde sokaklarda dolaştı! Valilikten açıklama geldi

Antalya Manavgat'ta bir kadın çırılçıplak şekilde sokaklarda dolaştı! Valilikten açıklama geldi

31.05.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek sahillerinde çekilen görüntülerin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde de bir kadın, yanındaki küçük çocukla birlikte sokaklarda çırılçıplak dolaşırken görüntülendi. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili Antalya Valiliği açıklama yaptı. Valilik 19 yaşındaki kadının hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Antalya Manavgat'ta bir kadın çırılçıplak şekilde sokaklarda dolaştı! Valilikten açıklama geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde bir kadın, yanındaki çocukla birlikte çırılçıplak dolaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Antalya Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Valilik, görüntülerdeki kadının yüzde 70 zihinsel engelli raporunun olduğunu ve yapılan işlemlerin ardından hastaneye yatışının sağlandığını duyurdu.

HASTANEYE YATIRILDI

Manavgat'ta görüntülenen çıplak kadın olayı ile ilgili yazılı açıklama yapan Antalya Valiliği, görüntülerdeki kadının yüzde 70 zihinsel engelli olduğunu ve hastaneye yatırıldığını belirtti.

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Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın/yayın organlarında yer alan “Manavgat’ta Çıplak Kadın” başlıklı haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

28.05.2022 günü saat 11.30 sıralarında haber merkezine Manavgat Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Bahçelievler Camii yanında bir kadının kıyafetlerini çıkardığı yönünde ihbarın gelmesi üzerine, Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından söz konusu adrese hareket edilmiş, burada bulunan 2003 doğumlu M.G. ve öz ablasının oğlu 2018 doğumlu M.D. isimli şahıslar Polis Merkezine götürülmüştür.

M.G. isimli şahsın %70 zihinsel engelli raporunun olduğu anlaşılmış, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile tahkikata başlanılmış ve işlemleri akabinde şahıs hastaneye yatırılmıştır."


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