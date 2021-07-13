HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya Manavgat'ta ilginç anlar! Uyarılara aldırış etmediler, 2 metre suya gömüldüler

Antalya Manavgat'ta ilginç anlar! Uyarılara aldırış etmediler, 2 metre suya gömüldüler

13.07.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde su seviyesi düşük olduğu sırada Manavgat Şelalesi altında bulunan adacığa yürüyerek çıkan 3 genç, suyun aniden yükselmesiyle mahsur kaldı. Yaklaşık 2 metre suya gömülen adacıkta ağaçlara tutunarak, çevredekilerden yardım isteyen gençler, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı.

Antalya Manavgat'ta ilginç anlar! Uyarılara aldırış etmediler, 2 metre suya gömüldüler

Tatil amacıyla İstanbul'dan Manavgat'a gelen 5 arkadaştan Hamit Yıldız (23), Buğra Emirhan Kor (26) ve Yunus Başkaya (28), dün saat 14.00 sıralarında Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düşük olduğu sırada Manavgat Şelalesi'nin altındaki adacığa suda yürüyerek geçti. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen gençler, ırmakta su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu çıktıkları adacıkta mahsur kaldı.

BİR SAAT MAHSUR KALDILAR

Boğulma tehlikesi geçiren gençler, adacıkta bulunan ağaçların dallarına tutunarak, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile sağlık görevlileri geldi. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan gençler, itfaiye kurtarma botu ile alınarak ırmak kenarına çıkarıldı. Hamit Yıldız, fenalık geçirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulundu. Hastaneye gitmek istemeyen gençler, ifadeleri için Jandarma Merkez Komutanlığı'na götürüldü.

Screenshot_26

Manavgat Irmağı'nın üst kısmında bulunan barajın kapaklarının kapatılması dolayısıyla zaman zaman su seviyesi düşerken, kapakların açılması sonucu ani seviye yükselmeleri yaşanıyor.

Screenshot_28

Doktorluk yaparken kazandığı üniversiteyi birincilikle bitirdi tepkiler şaşkına çevirdi: Size abla mı diyelim?Doktorluk yaparken kazandığı üniversiteyi birincilikle bitirdi tepkiler şaşkına çevirdi: Size abla mı diyelim?

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi! Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi!
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Kayıp olarak aranıyordu! 24 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktıKayıp olarak aranıyordu! 24 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Sessiz sedasız ayrıldı

Sessiz sedasız ayrıldı

Bayram öncesi endişelendiren haber!

Bayram öncesi endişelendiren haber!

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

2 bin kişilik mahalle karantinaya alındı

2 bin kişilik mahalle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.