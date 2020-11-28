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  4. Antalya merkezli 4 ilde 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya merkezli 4 ilde 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

28.11.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Antalya merkezli Ankara, Manisa ve Uşak ilinde 13 adrese yapılan eş zamanlı baskında 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yaptı.

Antalya merkezli Ankara, Manisa ve Uşak ilinde 13 adrese yapılan eş zamanlı baskında 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yaptı. 3 aylık teknik takip sonucu kaçak akaryakıtın hammaddesini toplayarak depolarda saklayan ve buradan kamyonlarla Uşak’ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasına sevk ettikleri belirlenen şüpheli şahısların, fabrikada çeşitli kimyasal işlemlerin ardından akaryakıt olarak dönüştürülen ürünleri ülke genelinde satışa sunarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Antalya merkezde kaçak akaryakıt bulunan 7, Manisa, Uşak ve Ankara’da 5 adres ve 1 geri dönüşüm fabrikasına baskın yapıldı. Aramalarda 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanunundan adli işlem başlatıldı.

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