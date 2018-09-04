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Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 14:42 | Son Güncelleme

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah 4 ilde yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de aranıyor.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah 4 ilde yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de aranıyor. Gözaltına alınanların çoğunluğunun meslekten ihraç edilen öğretmenler olduğu belirtildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyon yaptı. Örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 5 kişi ile terör örgütü ile iltisakı tespit edilen 10 kişinin yakalanması için Antalya merkezli Aydın, Ordu ve Manisa illerini kapsayan eşzamanlı operasyon kapsamında 13 ikamette arama yapıldı. Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile bir adet yasaklı yayın ele geçirildi.
Yapılan operasyon neticesi çoğunluğu meslekten ihraç edilmiş öğretmen olan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
Gözaltındaki şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.

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