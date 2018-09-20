Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY üyesi olduğu değerlendirilen, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya merkezli İzmir, Zonguldak ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Aranan 9 şüphelinin yakalanması için 12 adrese yapılan baskınlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.
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