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Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 20:23 | Son Güncelleme

Dört ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, ByLock programını kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya, İzmir, Ankara ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmas

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