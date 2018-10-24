Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, ByLock programını kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya, İzmir, Ankara ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

