Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Antalya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya, Amasya, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 ve Jandarma Genel Komutanlığından 1 personel olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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